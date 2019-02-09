Бразильська поліція вбила 13 членів наркобанди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У центрі міста Ріо-де-Жанейро в ході поліцейської операції в п'ятницю було вбито 13 членів наркобанди. Про це заявили бразильські правоохоронці, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Поліція повідомила, що в двох житлових кварталах міста часто відбуваються зіткнення між членами банд наркоторговців.
У п'ятницю вранці поліцейські, отримавши інформацію через інформатора, прибули у ці квартали і вступили в перестрілки зі злочинцями.
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В ході операції були затримані ще троє осіб і захоплена партія зброї і боєприпасів.
Як повідомляв УНН, у Київській області викрили та знешкодили злочинне угрупування, яке займалось збутом наркотичних засобів.