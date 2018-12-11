Бразилия выйдет из Глобального договора о миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бразилия выйдет из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции после вступления в должность избранного президента республики Жаира Болсонару. Об этом заявил в понедельник будущий глава МИД южноамериканской страны Эрнесту Араужу, передает УНН.
"Правительство (избранного президента Бразилии Жаира - ред.) Болсонару выйдет из Глобального договора о миграции, который укладывают в Марракеше; это не очень удобный инструмент для решения проблемы. Иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны ", - написал Араужу в своем микроблоге в Twitter.
По мнению дипломата, необходимо выработать критерии, "обеспечивающие безопасность как мигрантов, так и граждан страны, в которую они прибывают".
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Вместе с тем он отметил, что Бразилия продолжит принимать выходцев из соседней Венесуэлы.
"Однако первостепенное значение имеет работа по восстановлению демократии в Венесуэле", - добавил Араужу.
Как сообщал УНН, что 10-11 декабря 2018 в г.. Марракеш (Марокко) состоится Конференция ООН для принятия Глобального соглашения о безопасной, упорядоченную и законную миграцию.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченную и регулярной миграции должна быть официально одобрена на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко).
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США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году. Позже их примеру последовала ряд европейских стран, среди них - Австрия, Польша, Чехия, Швейцария, Болгария, Венгрия, Италия, а также Израиль и Австралия.
В Глобальном пакте прописаны 23 цели, которые ООН хотела бы достичь. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Документ обязательной юридической силы не имеет: за государствами сохраняется право определять собственную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей юрисдикции.