США виходять з глобального договору ООН з міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені штати заявили про вихід з Глобального договору ООН з міграції через те, що він не узгоджується з імміграційною політикою США. Про це йдеться в заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Хоча ми продовжимо роботу по ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо сумлінно підтримувати процес, який може підірвати суверенне право США застосовувати наше імміграційне законодавство і забезпечувати безпеку наших кордонів. США підтримують міжнародне співробітництво з питань міграції, але суверенні держави несуть основну відповідальність за те, щоб міграція мала безпечний, упорядкований і легальний характер”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, постпред США при ООН Ніккі Хейлі також заявила про те, що Сполучені Штати не братимуть участь в глобальному договорі про міграцію.