США выходят из глобального договора ООН по миграции

“Хотя мы продолжим работу по ряду направлений в ООН, в данном случае мы просто не можем добросовестно поддерживать процесс, который может подорвать суверенное право США использовать наше иммиграционное законодательство и обеспечивать безопасность наших границ. США поддерживают международное сотрудничество по вопросам миграции, но суверенные государства несут основную ответственность за то, чтобы миграция имела безопасный, упорядоченный и легальный характер”, — говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УНН ранее, постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о том, что Соединенные Штаты не будут принимать участия в глобальном договоре о миграции.