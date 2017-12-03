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США не братимуть участь в глобальному договорі про міграцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сполучені Штати відмовились від участі в глобальному договорі про міграцію, оскільки він “не відповідає інтересам країни”. Про це заявило постійне представництво США при ООН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Нью-йоркська декларація містить безліч положень, які не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа”, — йдеться в заяві.

Окрім того, за словами постпреда США при ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати Америки хочуть самі визначати свою міграційну політику.

“Глобальний підхід в Нью-йоркській декларації йде врозріз з суверенітетом США”, — заявила вона.

Нагадаємо, що в так званій Нью-йоркській декларації щодо біженців йдеться про те, що в 2018 році всі 193 країни-члени ООН ухвалять договір про управління потоками міграції та заходи щодо біженців. США заявили про намір взяти участь в цьому договорі у вересні 2016 року, коли пост президента країни обіймав Барак Обама.

Як повідомляв УНН, на тлі Brexit у Британії зафіксували рекордне падіння міграції.

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