США не братимуть участь в глобальному договорі про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сполучені Штати відмовились від участі в глобальному договорі про міграцію, оскільки він “не відповідає інтересам країни”. Про це заявило постійне представництво США при ООН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Нью-йоркська декларація містить безліч положень, які не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа”, — йдеться в заяві.
Окрім того, за словами постпреда США при ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати Америки хочуть самі визначати свою міграційну політику.
“Глобальний підхід в Нью-йоркській декларації йде врозріз з суверенітетом США”, — заявила вона.
Нагадаємо, що в так званій Нью-йоркській декларації щодо біженців йдеться про те, що в 2018 році всі 193 країни-члени ООН ухвалять договір про управління потоками міграції та заходи щодо біженців. США заявили про намір взяти участь в цьому договорі у вересні 2016 року, коли пост президента країни обіймав Барак Обама.
Як повідомляв УНН, на тлі Brexit у Британії зафіксували рекордне падіння міграції.