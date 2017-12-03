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США не будут участвовать в глобальном договоре о миграции

США не будут участвовать в глобальном договоре о миграции

Киев  •  УНН

 • 14815 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соединенные Штаты отказались от участия в глобальном договоре о миграции, поскольку он “не отвечает интересам страны”. Об этом заявило постоянное представительство США при ООН, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Нью-Йоркская декларация содержит множество положений, не соответствующих политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа”, — говорится в заявлении.

Кроме того, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты Америки хотят сами определять свою миграционную политику.

“Глобальный подход в Нью-Йоркской декларации идет вразрез с суверенитетом США”, — заявила она.

Напомним, что в Нью-Йоркской декларации о беженцах говорится, что в 2018 году все 193 страны-члены ООН примут договор об управлении потоками миграции и меры по беженцам. США заявили о намерении принять участие в этом договоре в сентябре 2016 года, когда пост президента страны занимал Барак Обама.

Как сообщал УНН, на фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции.

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