США не будут участвовать в глобальном договоре о миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соединенные Штаты отказались от участия в глобальном договоре о миграции, поскольку он “не отвечает интересам страны”. Об этом заявило постоянное представительство США при ООН, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Нью-Йоркская декларация содержит множество положений, не соответствующих политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа”, — говорится в заявлении.
Кроме того, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты Америки хотят сами определять свою миграционную политику.
“Глобальный подход в Нью-Йоркской декларации идет вразрез с суверенитетом США”, — заявила она.
Напомним, что в Нью-Йоркской декларации о беженцах говорится, что в 2018 году все 193 страны-члены ООН примут договор об управлении потоками миграции и меры по беженцам. США заявили о намерении принять участие в этом договоре в сентябре 2016 года, когда пост президента страны занимал Барак Обама.
Как сообщал УНН, на фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции.