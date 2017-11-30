На тлі Brexit у Британії зафіксували рекордне падіння міграції

Управління національної статистики Великобританії (ONS) зазначає, що протягом 12 місяців від початку червня 2016 року, коли відбулося голосування стосовно Brexit, міграція до Британії скоротилася з 336 тисяч осіб до 230 тисяч.

Левова частка спаду міграції до Великої Британії припадає на громадян ЄС - їх поменшало на 82 тисячі.

Британський офіс статистики стверджує, що Brexit був одним з головних факторів падіння міграції.

Прем’єрка Британії Тереза Мей раніше обіцяла скоротити міграцію в країну з сотень до десятків тисяч.

Нагадаємо, Лондон і Брюссель погодили суму фінансових зобов'язань Великої Британії перед ЄС в розмірі 60 млрд євро.