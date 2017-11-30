На фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) отмечает, что в течение 12 месяцев с начала июня 2016 года, когда произошло голосование по Brexit, миграция в Британию сократилась с 336 тыс. человек до 230 тысяч.

Львиная доля спада миграции в Великобританию приходится на граждан ЕС - их стало меньше на 82 тысячи.

Британский офис статистики утверждает, что Brexit был одним из главных факторов падения миграции.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее обещала сократить миграцию в страну с сотен до десятков тысяч.

Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.