На фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение года после голосования на референдуме за выход из ЕС, уровень чистой миграции в Великобританию упал до рекордных показателей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) отмечает, что в течение 12 месяцев с начала июня 2016 года, когда произошло голосование по Brexit, миграция в Британию сократилась с 336 тыс. человек до 230 тысяч.
Львиная доля спада миграции в Великобританию приходится на граждан ЕС - их стало меньше на 82 тысячи.
Британский офис статистики утверждает, что Brexit был одним из главных факторов падения миграции.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обещала сократить миграцию в страну с сотен до десятков тысяч.
Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.