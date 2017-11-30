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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25032 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32903 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32612 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86976 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции

На фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции

Киев  •  УНН

 • 13179 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение года после голосования на референдуме за выход из ЕС, уровень чистой миграции в Великобританию упал до рекордных показателей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) отмечает, что в течение 12 месяцев с начала июня 2016 года, когда произошло голосование по Brexit, миграция в Британию сократилась с 336 тыс. человек до 230 тысяч.

Львиная доля спада миграции в Великобританию приходится на граждан ЕС - их стало меньше на 82 тысячи.

Британский офис статистики утверждает, что Brexit был одним из главных факторов падения миграции.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее обещала сократить миграцию в страну с сотен до десятков тысяч.

Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.

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