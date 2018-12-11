Бразилія вийде з Глобального договору про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Бразилія вийде з Глобального договору про безпечну, впорядковану і легальну міграцію після вступу на посаду обраного президента республіки Жаіра Болсонару. Про це заявив у понеділок майбутній глава МЗС південноамериканської країни Ернесту Араужу, передає УНН.
“Уряд (обраного президента Бразилії Жаіра — ред.) Болсонару вийде з Глобального договору про міграцію, який укладають в Марракеші; це не дуже вдалий інструмент для вирішення проблеми. Імміграція повинна сприйматися не як глобальне питання, а відповідно до реалій і суверенітетом кожної країни”, — написав Араужу у своєму мікроблозі у Twitter.
На думку дипломата, необхідно виробити критерії, “що забезпечують безпеку як мігрантів, так і громадян країни, в яку вони прибувають”.
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Разом з тим він зазначив, що Бразилія продовжить приймати вихідців із сусідньої Венесуели.
“Однак первинне значення має робота з відновлення демократії у Венесуелі”, — додав Араужу.
Як повідомляв УНН, що 10-11 грудня 2018 р. у м. Марракеш (Марокко) відбудеться Конференція ООН для прийняття Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію.
Глобальна угода про безпечну, впорядковану і регулярноу міграції має бути офіційно схвалена на міжнародній конференції 10 грудня о Марракеші (Марокко).
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США вийшли з переговорів про угоду ще в 2017 році. Пізніше їх приклад наслідувала низка європейських країн, серед них — Австрія, Польща, Чехія, Швейцарія, Болгарія, Угорщина, Італія, а також Ізраїль і Австралія.
У Глобальному пакті прописані 23 цілі, які ООН хотіла б досягти. Пакт стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист і інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції. Документ обов’язкової юридичної сили не має: за державами зберігається право визначати власну міграційну політику і регулювати міграцію в межах своєї юрисдикції.