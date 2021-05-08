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Бразилия хочет получить от Pfizer 100 млн доз вакцины

Бразилия хочет получить от Pfizer 100 млн доз вакцины

Киев  •  УНН

 • 19960 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На следующей неделе Бразилия рассматривает новое соглашение с Pfizer на 100 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бразилия рассчитывает на следующую неделю подписать новое соглашение с Pfizer Inc (PFE.N) для получения еще 100 млн доз вакцин против COVID-19. Представитель Министерства здравоохранения заявил, что вдвое увеличит доставку американского производителя препаратов в латиноамериканской страны в этом году.

Ответственный секретарь министерства Родриго Крус заявил, что договор согласован и его нужно только подписать. Ранее на этой неделе министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что 35 млн этих уколов должны быть сделаны в октябре.

Напомним

Власти Бразилии заявила о ожидания 1 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Бразилия ввела более 41 млн доз вакцин, но требует дополнительных запасов для достижения ежедневной цели в 2,4 миллиона.

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