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Бразилія просить країни поділитися вакцинами

Бразилія просить країни поділитися вакцинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Країни повинні ділитися із Бразилією запасними дозами вакцин, щоб допомогти у глобальній боротьбі з COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Бразилія ввела 41 мільйон доз вакцин, але потребує додаткових запасів для досягнення щоденної цілі в 2,4 мільйона.

Цитата

“Нам потрібно забезпечити рівний доступ до вакцин проти COVID-19, і відповідно до цього ми хотіли б закликати ті країни з додатковими дозами якомога швидше поділитися ними з Бразилією, щоб ми могли також розширити нашу кампанію вакцинації та стримати пандемію в цей критичний час, і уникати розповсюдження нових варіантів ”, - сказав міністр охорони здоров’я Бразилії Марсело Кейрога.

У четвер Бразилія стала другою країною, в якій загинуло 400 000 випадків смерті від COVID-19 після США. Експерти попереджали, що щоденна плата може залишатися високою протягом декількох місяців через повільний рівень вакцинації та послаблення соціальних обмежень

Нагадаємо

Влада Бразилії заявила про очікування 1 мільйона доз вакцини від коронавірусу Pfizer. 

Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент закликав відкласти планування вагітності через негативний вплив нового штаму коронавірусу на вагітних. 

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