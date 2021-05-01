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Бразилия просит страны поделиться вакцинами

Бразилия просит страны поделиться вакцинами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Страны должны делиться с Бразилией запасными дозами вакцин, чтобы помочь в глобальной борьбе с COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бразилия ввела 41 млн доз вакцин, но требует дополнительных запасов для достижения ежедневной цели в 2,4 миллиона.

Цитата

“Нам нужно обеспечить равный доступ к вакцинам против COVID-19, и в соответствии с этим мы хотели бы призвать те страны с дополнительными дозами как можно скорее поделиться ими с Бразилией, чтобы мы могли также расширить нашу кампанию вакцинации и сдержать пандемию в это критическое время, и избегать распространения новых вариантов ”, - сказал министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога.

В четверг Бразилия стала второй страной, в которой погибло 400 000 случаев смерти от COVID-19 после США. Эксперты предупреждали, что ежедневная плата может оставаться высокой в течение нескольких месяцев из-за медленного уровень вакцинации и ослабление социальных ограничений

Напомним

Власти Бразилии заявила об ожидании 1 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент призвал отложить планирование беременности из-за негативного влияние нового штамма коронавируса на беременных.

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