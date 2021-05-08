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Бразилія хоче отримати від Pfizer 100 млн доз вакцини

Бразилія хоче отримати від Pfizer 100 млн доз вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Наступного тижня Бразилія розглядає нову угоду з Pfizer на 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Бразилія розраховує на наступний тиждень підписати нову угоду з Pfizer Inc (PFE.N) щодо отримання ще 100 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Представник Міністерства охорони здоров'я заявив, що вдвічі збільшить доставку американського виробника препаратів до латиноамериканської країни цього року.

Відповідальний секретар міністерства Родріго Крус заявив, що договір узгоджений і його потрібно лише підписати. Раніше цього тижня міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога заявив, що 35 мільйонів цих уколів мають бути зроблені в жовтні.

Нагадаємо

Влада Бразилії заявила про очікування 1 мільйона доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Бразилія ввела понад 41 мільйон доз вакцин, але потребує додаткових запасів для досягнення щоденної цілі в 2,4 мільйона.

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