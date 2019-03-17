Братья-полицейские погорели на взятке

Инспектор одного из райуправлений полиции, старший лейтенант и его брат оперуполномоченный того же райуправления решили получить от владелицы одного из кафе за непривлечение к ответственности. Оперуполномоченный составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 КУоАП по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу работниками кафе. Об этом протокол директора кафе проинформировал другой брат и потребовал 27 000 гривен за то, что дело не получит ход. Директор кафе согласилась заплатить деньги и передала их одному из братьев, о чем сразу же сообщила в полицию.

К расследованию подключились сотрудники местного управления Государственного бюро расследований, обнаружили переданые директором кафе деньги в автомобиле одного из подозреваемых. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство должностным лицом неправомерной выгоды).

Напомним, оперуполномоченный одного из отделений полиции Днепра, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности и последующим препятствием бизнеса, требовал от него взятку.