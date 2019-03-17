Брати-поліцейські погоріли на хабарі

Інспектор одного з райуправлінь поліції, старший лейтенант та його брат оперуповноважений того ж райуправління вирішили отримати гроші з власниці одного з кафе за не притягнення до відповідальності. Оперуповноважений склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП за фактом продажу алкоголю неповнолітній особі працівниками кафе. Про цей протокол директора кафе поінформував інший брат та почав вимагати 27 тисяч гривень за те, що справа не отримає хід. Директор кафе погодилась заплатити гроші та передала їх одному з братів, про що одразу ж повідомила у поліцію.

До розслідування долучилися співробітники місцевого управління Державного бюро розслідувань, які виявили передані директором кафе гроші в автомобілі одного з підозрюваних. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання службовою особою неправомірної вигоди).

Нагадаємо, оперуповноважений одного з відділень поліції Дніпра, погрожуючи підприємцю притягненням до кримінальної відповідальності та подальшим перешкоджанням бізнесу, вимагав від нього хабар.