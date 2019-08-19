Нехватка кадров: в каких отраслях ощущается нехватка работников и что будет дальше

КИЕВ. 19 августа. УНН. Представители многих сфер занятости жалуются на нехватку кадров. В то же время вузы выпускают множество юристов и экономистов. Но в Минэкономразвития УНН ответили, что в Украине есть среднесрочный прогноз на основании которого, в частности, формируются государственные заказы в вузах.

Создан этот прогноз во исполнение статьи 2 Закона Украины "О формирования и размещения государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров" и пункта 8 Порядка формирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно- педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15.04.2013 № 306.

Среднесрочный прогноз потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда охватывает 2019-2022 годы. Этот документ был направлен государственным заказчикам, областные госадминистрации, социальным партнерам.

"Среднесрочный прогноз составлен на основе данных Госкомстата о количестве занятого населения по видам экономической деятельности и по профессиональным группам с учетом предложений центральных органов исполнительной власти, областных, Киевской городской государственной администрации, Национальной академии наук Украины, отраслевых национальных академий наук, других бюджетных учреждений", - пояснили в Министерстве.

Итак кого и где не хватает

По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда (далее - потребность) на 2019 год составит около 385,06 тыс. чел., в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.

Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательное социальное страхование (25,26 тыс. человек).

В 2022 году сохранится тенденция наибольшего роста в промышленности - до 100,23 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - до 78,22 тыс. человек, а также в строительстве - до 75,27 тыс. человек.

Потребность в сельском, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве в 2022 году увеличится по отношению к потребности в 2019 году - до 26,03 тыс. человек.

Государственному управлению и обороне, обязательному социальному страхованию в 2019 году потребуется около 25,26 тыс. человек, в 2020 году уменьшится до 24,94 тыс. человек, а в 2022 году вырастет до 29,46 тыс. человек.

Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. Человек, а в 2022 году составит - 17,69 тыс. Человек.

Потребность в области информации и телекоммуникаций иметь тенденцию к росту - от 7,54 тыс. человек в 2019 году до 14,67 тыс. человек в 2022 году.

Виды экономической деятельности, в частности, транспорт, складское хозяйство, почтоваяи курьерская деятельность; образование; временное размещение и организация питания; финансовая и страховая деятельность; деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; профессиональная, научная и техническая деятельность; операций с недвижимым имуществом; искусство, спорт, развлечения и отдых, и другие в 2019 году нуждаются в целом 80,11 тыс. человек.

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В профессиональном разрезе в 2019 году самая большая необходимость в рабочих по добыче полезных ископаемых и на строительстве - 43,48 тыс. человек. К 2022 году потребность в этих кадрах возрастет до 48,37 тыс. человек.

Потребность в продавцах и демонстраторах в 2019 году составит 34,07 тыс. человек. Однако уже в 2022 году она вырастет до 39,07 тыс. человек.

Также в 2022 году возрастет потребность в руководителях предприятий, учреждений и организаций с 25,54 тыс. человек в 2019 году до 29,7 тыс. человек.

Общая потребность в профессионалах в области физических, математических и технических наук а также технических специалистов в области прикладных наук и техники в 2022 году составит 47,21 тыс. человек, что на 3,6 процента больше показателя потребности в упомянутых специалистах в 2019 году.

Существовать потребность в руководителях малых предприятий без аппарата управления и менеджерах предприятий, учреждений, организаций и их подразделений. В целом она составит около 8,72 тыс. человек в 2019 году и увеличится до 12,67 тыс. человек в 2022 году (на 45,3 процента).

Спрос на преподавателей будет относительно стабильным и составит около 6,52 тыс. человек в 2019 и 9,07 тыс. человек в 2022 году.

"В целом будет наблюдаться объективный процесс постепенного смещения акцентов спроса на служащих сферы услуг, параллельное сосуществование потребности на предприятиях как для профессионалов и специалистов, так и для рабочих кадров", - резюмировали в Минэкономразвития.

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