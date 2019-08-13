Вступну кампанію до профтехів продовжено до 1 жовтня – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Заклади профосвіти, які матимуть недоукомплектовані групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
“Відповідно до Правил прийому зарахування до закладів профосвіти має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Однак у разі невиконанні регіонального або державного замовлення закладам надається можливість провести додатковий набір вступників (до 1 жовтня — ред.). Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом цього року було виділено 123 тис 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць — це регіональне замовлення, 14 066 — держзамовлення, зокрема 7 287 — за професіями загальнодержавного значення.
Нагадаємо, для вступників у заклади профосвіти назвали найкраще оплачувані професії.