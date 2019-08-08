Для вступників у заклади профосвіти назвали найкраще оплачувані професії – МОН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Середня зарплата фахівця із професійною освітою нині становить не менше 7 тисяч гривень на місяць, а для деяких професій — від 15 до 20 тис грн. На цьому наголосила гендиректор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік. Передає УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.

Повідомляється, що дані щодо середнього заробітку за різними класифікаціями професій зібрані з аналітичних досліджень Державної служби зайнятості станом на липень.

“Вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Разом з тим, є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці”, — зазначила Шумік.

До ТОП-10 професій з високим заробітком увійшли:

1. Вишкомонтажник — середній рівень зарплати — 20 тис. гривень;
2. Машиніст трубовигинальної установки пересувної — 19 тис. гривень;
3. Забійник на відбійних молотках — 17 тис. 250 гривень;
4. Крановий електрик — 15 тис. гривень;
5. Лицювальник-мармурник — 15 тис. гривень;
6. Шоколадник — 15 тис. гривень;
7. Обвалювач морепродуктів — 10 тис. гривень;
8. Головний касир — 10 тис. гривень;
9. Бісквітник — 9 тис. 387 гривень;
10. Водій тролейбуса — 9 тиc. 973 гривень.

“Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути більш гнучким, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою”, — пояснила Ірина Шумік.

Нагадаємо, складено рейтинг десяти кращих спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв.

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