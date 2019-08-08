Для поступающих в учреждения профобразования назвали лучше оплачиваемые профессии - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Средняя зарплата специалиста по профессиональным образованием в настоящее время составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий — от 15 до 20 тыс грн. Об этом заявила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик. Передает УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
Сообщается, что данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий собраны из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль.
“Уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда”, — отметила Шумик.
В ТОП-10 профессий с высоким заработком вошли:
1. Вышкомонтажник — средний уровень зарплаты — 20 тыс. гривен;
2. Машинист трубоизгибающей установки передвижной — 19 тыс. гривен;
3. Забойщик на отбойных молотках — 17 тыс. 250 гривен;
4. Крановый электрик — 15 тыс. гривен;
5. Облицовщик-мраморщик — 15 тыс. гривен;
6. Шоколадник — 15 тыс. гривен;
7. Обвалювач морепродуктов — 10 тыс. гривен;
8. Главный кассир — 10 тыс. гривен;
9. Бисквитник — 9 тыс. 387 гривен;
10. Водитель троллейбуса — 9 тыс. 973 гривен.
“Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием”, — пояснила Ирина Шумик.
Напомним, составлен рейтинг десяти лучших специальностей по количеству поданных абитуриентами заявлений.