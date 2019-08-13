Вступительную кампанию в профтехи продлили до 1 октября - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Учреждения профобразования, у которых будут недоукомплектованные группы для обучения за счет регионального или государственного бюджета, могут продолжить прием заявлений до 1 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"В соответствии с Правилами приема зачисление в учреждения профобразования должно завершаться до начала учебного года, а именно до 1 сентября. Однако в случае невыполнения регионального или государственного заказа учреждениям предоставляется возможность провести дополнительный набор абитуриентов (до 1 октября - ред.). Речь идет о наборе на отдельные профессии или специальности в пределах лицензированного объема заведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в этом году было выделено 123 тыс. 315 бюджетных мест, на которых поступающие могут бесплатно получить профессиональное образование. Из них 109 249 мест - это региональный заказ, 14066 - госзаказ, в частности 7287 - по профессиям общегосударственного значения.
Напомним, для поступающих в учреждения профобразования назвали наиболее оплачиваемые профессии.