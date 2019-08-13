Вступительную кампанию в профтехи продлили до 1 октября - МОН

"В соответствии с Правилами приема зачисление в учреждения профобразования должно завершаться до начала учебного года, а именно до 1 сентября. Однако в случае невыполнения регионального или государственного заказа учреждениям предоставляется возможность провести дополнительный набор абитуриентов (до 1 октября - ред.). Речь идет о наборе на отдельные профессии или специальности в пределах лицензированного объема заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году было выделено 123 тыс. 315 бюджетных мест, на которых поступающие могут бесплатно получить профессиональное образование. Из них 109 249 мест - это региональный заказ, 14066 - госзаказ, в частности 7287 - по профессиям общегосударственного значения.

Напомним, для поступающих в учреждения профобразования назвали наиболее оплачиваемые профессии.