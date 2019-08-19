Брак кадрів: в яких галузях відчувається нестача працівників і що буде далі

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Київ • УНН

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Зростає потреба у представниках робітничих професій  

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Представники багатьох сфер зайнятості скаржаться на брак кадрів. Водночас виші випускають безліч правників та економістів. Але у Мінекономрозвитку УНН відповіли, що в Україні є середньостроковий прогноз на підставі якого, зокрема, формуються державні замовлення у вишах.

Створений цей прогноз на виконання статті 2 Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” та пункту 8 Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306.

Середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці охоплює 2019-2022 роки. Цей документ було надіслано до державних замовників, обласних держадміністрацій, соціальних партнерів.

“Середньостроковий прогноз складено на базі даних Держстату щодо кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності та за професійними групами з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської державної адміністрації, Національної академії наук України, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ”, — пояснили у Міністерстві.

Отже кого і де бракує

За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі — потреба) на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб., у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022 році — 442,54 тис. осіб.

Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).

У 2022 році збережеться тенденція до найбільшого зростання у промисловості — до 100,23 тис. осіб, в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів — до 78,22 тис. осіб, а також в будівництві — до 75,27 тис. осіб.

Потреба у сільському, лісовому господарстві та рибному господарстві у 2022 році збільшиться по відношенню до потреби у 2019 році — до 26,03 тис. осіб.

Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування у 2019 році потребуватиме близько 25,26 тис. осіб, у 2020 році зменшиться до 24,94 тис. осіб, а 2022 року зросте до 29,46 тис. осіб.

Потреба у працівниках сфери охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги становитиме у 2019 році близько 13,77 тис. осіб, а 2022 року складатиме — 17,69 тис. осіб.

Потреба у галузі інформацій та телекомунікацій матиме тенденцію до зростання — від 7,54 тис. осіб у 2019 році до 14,67 тис. осіб у 2022 році.

Види економічної діяльності, зокрема, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; освіти; тимчасового розміщування й організації харчування; фінансової та страхової діяльності; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; професійної, наукової та технічної діяльності; операцій з нерухомим майном; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку та інших у 2019 році потребуватимуть загалом 80,11 тис. осіб.

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У професійному розрізі у 2019 році найбільшою буде потреба у робітниках з видобутку корисних копалин і на будівництві — 43,48 тис. осіб. До 2022 року потреба у цих кадрах зросте до 48,37 тис. осіб.

Потреба у продавцях і демонстраторах у 2019 році становитиме 34,07 тис. осіб. Проте вже у 2022 році вона зросте до 39,07 тис. осіб.

Також у 2022 році зросте потреба у керівниках підприємств, установ та організації з 25,54 тис. осіб у 2019 році до 29,7 тис. осіб.

Загальна потреба у професіоналах в галузі фізичних, математичних та технічних наук а також технічних фахівців у галузі прикладних наук та техніки у 2022 році складатиме 47,21 тис. осіб, що на 3,6 відсотка більше показника потреби у згаданих фахівцях у 2019 році.

Існуватиме потреба у керівниках малих підприємств без апарату управління та менеджерах підприємств, установ, організацій та їх підрозділів. Загалом вона становитиме близько 8,72 тис. осіб у 2019 році та збільшиться до 12,67 тис. осіб у 2022 році (на 45,3 відсотка).

Попит на викладачів буде відносно стабільним та становитиме біля 6,52 тис. осіб у 2019 та 9,07 тис. осіб у 2022 році.

“Загалом спостерігатиметься об’єктивний процес поступового зміщення акцентів попиту на службовців сфери послуг, паралельне співіснування потреби на підприємствах як для професіоналів та фахівців, так і для робітничих кадрів”, — резюмували у Мінекономрозвитку.

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