Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что его недавние проблемы со здоровьем, в частности легкий инсульт, стали для него важным предупреждением. Музыкант поделился подробностями своего состояния во время выступления на шоу Алана Титчмарша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NME.

Детали

Во время интервью ведущий напомнил музыканту об инсульте, который он пережил в прошлом году. Мэй подтвердил, что это было одним из нескольких заболеваний, с которыми он столкнулся.

"У меня было много чего, Алан, да, инсульт был одним из них. Мне повезло. Это звонок пробуждения", — сказал он.

Музыкант объяснил, что инсульт произошел внезапно и лишил его контроля над левой рукой. Он признал, что это было страшно, но отметил "фантастическую" медицинскую помощь.

"Они назвали это легким инсультом… вдруг я потерял контроль над этой рукой", — рассказал Мэй, демонстрируя восстановленные движения.

Он также отметил, что не хотел озвучивать проблему раньше, чтобы избежать чрезмерного внимания:

"Я действительно не хочу сочувствия… Хорошая новость заключается в том, что со мной все в порядке".

Напомним

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй во вторник получил титул рыцаря из рук короля Великобритании Карла III и теперь будет официально именоваться сэром