Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання

Гітарист гурту Queen Браян Мей розповів, що його нещодавні проблеми зі здоров’ям, зокрема легкий інсульт, стали для нього важливим попередженням. Музикант поділився подробицями свого стану під час виступу на шоу Алана Тітчмарша. Про це повідомляє УНН з посиланням на NME.

Деталі

Під час інтерв’ю ведучий нагадав музиканту про інсульт, який він пережив минулого року. Мей підтвердив, що це було одним із кількох захворювань, з якими він зіткнувся.

"У мене було багато чого, Алане, так, інсульт був одним із них. Мені пощастило. Це дзвінок пробудження", — сказав він.

Музикант пояснив, що інсульт стався раптово й позбавив його контролю над лівою рукою. Він визнав, що це було страшно, але відзначив "фантастичну" медичну допомогу.

"Вони назвали це легким інсультом… раптом я втратив контроль над цією рукою", — розповів Мей, демонструючи відновлені рухи.

Він також зазначив, що не хотів озвучувати проблему раніше, щоб уникнути надмірної уваги:

"Я справді не хочу співчуття… Гарна новина полягає в тому, що зі мною все гаразд".

Нагадаємо

Гітарист рок-гурту Queen Браян Мей у вівторок одержав титул лицаря з рук короля Великої Британії Чарльза III і тепер буде офіційно іменуватися сером