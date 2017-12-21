БПП отказалась голосовать, пока Рада не рассмотрит президентский законопроект - Луценко

"На заседании совета фракции было принято следующее решение - в связи с тем, что парламент не поддержал внесение в повестку дня для принятия решения президентский законопроект о деконцентрации Геокадастр, о антирейдерских возможностях, которые уменьшат возможности "отжима" земель и уборку урожая, что стимулирует основы семейного фермерства, мы решили не участвовать в дальнейших голосованиях. А также требовать включения этого законопроекта в повестку дня как неотложный для принятия решения", - заявила И.Луценко.

Как сообщал УНН, по словам И.Луценко, у Президента нет новых предложений по закону о реинтеграции Донбасса.