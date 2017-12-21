БПП відмовилась голосувати, доки Рада не розгляне президентський законопроект - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Фракція Блок Петра Порошенко не буде брати участі в голосуванні, поки парламент не внесе до порядку денного президентський законопроект про деконцентрацію геокадастру. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України від фракції БПП, представник Президента України в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
“На засіданні ради фракції було прийнято наступне рішення — в зв’язку з тим, що парламент не підтримав внесення в порядок денний для прийняття рішення президентський законопроект про деконцентрацію геокадастру, про антирейдерські можливості, які зменшать можливості „віджимання“ земель та забирання урожаю, що стимулює основи розвитку сімейного фермерства, ми вирішили не брати участі у подальших голосуваннях. А також вимагати включення цього законопроекту в порядок денний як невідкладний для прийняття рішення”, — заявила І.Луценко.
Як повідомляв УНН, за словами І.Луценко, у Президента немає нових пропозицій щодо закону про реінтеграцію Донбасу.