"Безумие": как реагирует мир на ситуацию на Запорожской АЭС

Детали

Так, отмечает Стратком при Минкульте:

* США: Байден призвал прекратить свои военные действия в этом районе.

* Великобритания: безрассудные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы, сказал Борис Джонсон.

* Канада призвала Россию немедленно прекратить все военные действия в регионе.

* Германия: Не будет никаких решений, которые бы привели государства-члены НАТО к военному вмешательству

* Латвия: Российский обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре - это безумие.

Также сообщается, что НАТО собирает 4 марта экстренное совещание министров иностранных дел, приглашены главы МИД Финляндии и Швеции и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС.

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.