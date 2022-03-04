"Божевілля": як реагує світ на ситуацію на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури публікує реакцію світу на захоплення російскими окупантами майданчика Запорізької АЕС, пише УНН.
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Так, зазначає Стратком при Мінкульті:
• США: Байден закликав припинити свої військові дії в цьому районі.
• Велика Британія: безрозсудні дії Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи, сказав Борис Джонсон.
• Канада закликала Росію негайно припинити усі військові дії у регіоні.
• Німеччина: Не буде жодних рішень, які б привели держави-члени НАТО до військового втручання
• Латвія: Російський обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі – це божевілля.
Також повідомляється, що НАТО збирає 4 березня екстрену нараду міністрів закордонних справ, запрошені голови МЗС Фінляндії та Швеції та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС.
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.