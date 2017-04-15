Боевиков выгоняют из подразделений из-за алкоголизма и наркозависимости – разведка

“В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (армейского корпуса - ред.) по результатам работы комплексной комиссии и углубленного медицинского обследования рассматривается вопрос об увольнении с военной службы ряда военнослужащих, в т.ч. командира одного из батальонов полка, в связи с выявлением алкогольной и наркотической зависимости”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ходе проверки командного состава боевиков уже были обнаружены несколько алко- и наркозависимых.