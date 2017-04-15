Боевиков выгоняют из подразделений из-за алкоголизма и наркозависимости – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во ходе углубленного медицинского обследования членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе комиссия подняла вопрос увольнении со службы ряда боевиков и одного командира из-за их алкогольной и наркотической зависимости. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (армейского корпуса - ред.) по результатам работы комплексной комиссии и углубленного медицинского обследования рассматривается вопрос об увольнении с военной службы ряда военнослужащих, в т.ч. командира одного из батальонов полка, в связи с выявлением алкогольной и наркотической зависимости”, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ходе проверки командного состава боевиков уже были обнаружены несколько алко- и наркозависимых.