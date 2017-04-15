Бойовиків виганяють із підрозділів через алкоголізм і наркозалежність – розвідка

“У 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (армійського корпусу) за результатами роботи комплексної комісії та поглибленого медичного обстеження розглядається питання щодо звільнення з військової служби ряду військовослужбовців, у т.ч. командира одного з батальйонів полку, у зв’язку з виявленням їх алкогольної та наркотичної залежності”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше під час перевірки комісією командного складу бойовиків уже було виявлено кількох алко- і наркозалежних.