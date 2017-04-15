Бойовиків виганяють із підрозділів через алкоголізм і наркозалежність – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Під час поглибленого медичного обстеження членів незаконних збройних формувань на Донбасі комісія підняла питання звільнення із служби низки бойовиків і одного командира через алкогольну та наркотичну залежність. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (армійського корпусу) за результатами роботи комплексної комісії та поглибленого медичного обстеження розглядається питання щодо звільнення з військової служби ряду військовослужбовців, у т.ч. командира одного з батальйонів полку, у зв’язку з виявленням їх алкогольної та наркотичної залежності”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше під час перевірки комісією командного складу бойовиків уже було виявлено кількох алко- і наркозалежних.