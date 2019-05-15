Боевиков ОРДЛО мотивируют увеличением зарплат - разведка

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Российское оккупационное командование распространяет слухи о повышении денежного обеспечения на 30% для мотивации личного состава передовых подразделений к прохождению военной службы. Об этом сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для повышения мотивации личного состава передовых подразделений к прохождению военной службы, российскими офицерами распространяются слухи об увеличении с мая текущего года денежного обеспечения на 30%", - говорится в сообщении.

Также командование русско-оккупационных войск усиливает меры по повышению уровня боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. При этом для поддержания воинской дисциплины среди личного состава российскими пропагандистами распространяется искаженная и ложная информация относительно действий Объединенных сил и возможного обострения обстановки.

"Кроме того, в отдельных подразделениях противника растет уровень недовольства сержантского и рядового состава действиями российских кадровых офицеров, которые устанавливают чрезмерные требования по обеспечению так называемой "бдительности" и воинской дисциплины, пытаясь таким образом обеспечить себе получение дополнительных премиальных выплат в виде поощрений от командования", - отметил Праута.

Напомним, с начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных.

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