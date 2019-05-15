Бойовиків ОРДЛО мотивують збільшенням зарплат - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російське окупаційне командування поширює чутки про підвищення грошового забезпечення на 30% для мотивації особового складу передових підрозділів до проходження військової служби. Про це повідомив полковник Максим Праута з прес-центру Міністерства оборони України, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, для підвищення мотивації особового складу передових підрозділів до проходження військової служби, російськими офіцерами поширюються чутки про збільшення з травня поточного року грошового забезпечення на 30%", - йдеться в повідомленні.
Також командування російсько-окупаційних військ посилює заходи з підвищення рівня бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. При цьому, для підтримання військової дисципліни серед особового складу російськими пропагандистами розповсюджується викривлена та неправдива інформація щодо дій Об’єднаних сил і можливого загострення обстановки.
"Окрім того, в окремих підрозділах противника зростає рівень невдоволення сержантського і рядового складу діями російських кадрових офіцерів, які встановлюють надмірні вимоги щодо забезпечення так званої “пильності” та військової дисципліни, намагаючись у такий спосіб забезпечити для себе отримання додаткових преміальних виплат у вигляді заохочень від командування", - зазначив Праута.
Нагадаємо, з початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції українських військових.