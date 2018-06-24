Боевики утром обстреляли украинские позиции из БМП и гранатометов

"В течение ночи на Донецком направлении российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово. А уже под утро в течение почти получаса противник пытался спровоцировать подразделения Объединенных сил на ответ, ведя по нашим позициям вблизи Крымского на Луганском направлении огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а также выпустив 3 мины", - рассказал Праута.

Как уточнил он, потерь среди наших военных с начала текущих суток нет.

Напомним, за минувшие сутки 5 наших защитников получили ранения.