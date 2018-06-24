Бойовики зранку обстріляли українські позиції з БМП та гранатометів

“Упродовж ночі на Донецькому напрямку російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове. А вже під ранок протягом майже півгодини противник намагався спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на відповідь, ведучи по наших позиціях поблизу Кримського на Луганському напрямку вогонь з БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а також випустивши 3 міни”, — розповів Праута.

Як уточнив він, втрат серед наших військових від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, минулої доби 5 наших захисників отримали поранення.