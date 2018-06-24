Бойовики зранку обстріляли українські позиції з БМП та гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вночі бойовики один раз відкрили вогонь по українських позиціях, а під ранок півгодини обстрілювали ЗСУ з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оброни, полковник Максим Праута, передає УНН.
“Упродовж ночі на Донецькому напрямку російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове. А вже під ранок протягом майже півгодини противник намагався спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на відповідь, ведучи по наших позиціях поблизу Кримського на Луганському напрямку вогонь з БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а також випустивши 3 міни”, — розповів Праута.
Як уточнив він, втрат серед наших військових від початку поточної доби немає.
Нагадаємо, минулої доби 5 наших захисників отримали поранення.