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Боевики вновь сорвали разведения войск у Станицы Луганской

Киев • УНН

 • 9877 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российско-террористические группировки еще раз сорвали разведение сторон в Станице Луганской, обстреляв украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики вновь сорвали разведения войск у Станицы Луганской

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станицы Луганска. Чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не произошло, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Об указанном проинформированы представители СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, украинская сторона СЦКК подчеркивает, что из-за систематического нарушения оккупантами требований Минских договоренностей, второй год подряд разведения сил на этом участке невозможно. Также украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу сил при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения.

Напомним, вчера в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения различной степени. Среди раненых есть женщина-медик.

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