Бойовики знову зірвали розведення військ біля Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російсько-терористичні угруповання вкотре зірвали розведення сторін у Станиці Луганській, обстрілявши українські позиції з великокаліберних кулеметів. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін у районі населеного пункту Станиці Луганська. Аби заплановане на 20 квітня розведення сил та засобів не відбулося, бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів. Про зазначене поінформовано представників СММ ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, українська сторона СЦКК підкреслює, що через систематичне порушення окупантами вимог Мінських домовленостей, другий рік поспіль розведення сил на цій ділянці є неможливим. Також українська сторона СЦКК зазначає, що підрозділи Збройних Сил України готові до відведення сил за умови неухильного виконання ватажками окупаційної адміністрації РФ вимог Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.
Нагадаємо, вчора у зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення різного ступеню. Серед поранених є жінка-медик.