Боевики вновь нарушили линии отвода тяжелого вооружения – ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают размещать тяжелое вооружение с нарушением линии отвода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"Мониторинг отвода вооружения, предусмотренный меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, танки, самоходные и буксируемые гаубицы", - сказано в сообщении.
Так, 4 февраля беспилотник СММ ОБСЕ в очередной зафиксировал четыре танка (Т-72), размещенные в обустроенных и замаскированных позициях вблизи поселка Новоселовка. Кроме того, наблюдатели обнаружили свежие следы на земле рядом с местом размещения техники. Как отметили в штабе ООС, это свидетельствует о том, что танки недавно передвигались.
На следующий день команда Миссии зафиксировала две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика" 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) возле поселка Белое (к западу от Луганска), сообщили в штабе.
Также 4 февраля на западе от Луганска по доступным СММ данным воздушного наблюдения виявили четыре танка (Т-72) в поле возле Калиново-Борщеватое.
Как сообщал УНН, 6 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе обстреляли патруль СММ ОБСЕ.