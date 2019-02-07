Бойовики знову порушили лінії відведення важкого озброєння – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують розміщувати важке озброєння з порушенням лінії відведення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
"Моніторинг відведення озброєння, передбачений меморандумом, а також Комплексом заходів і доповненням до нього свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, танки, самохідні і буксирувані гаубиці", - сказано у повідомленні.
Так, 4 лютого безпілотник СММ ОБСЄ в чергове зафіксував чотири танки (Т-72), розміщені в облаштованих та замаскованих позиціях поблизу селища Новоселівка. Крім того, спостерігачі виявили свіжі сліди на землі поряд із місцем розміщення техніки. Як зазначили у штабі ООС, це свідчить про те, що танки нещодавно пересувалися.
Наступного дня команда Місії зафіксувала дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика" 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) біля селища Біле (на захід від Луганська), повідомили у штабі.
Також 4 лютого на заході від Луганська за доступними СММ даними повітряного спостереження виявили чотири танки (Т-72) у полі поблизу Калинове-Борщувате.
Як повідомляв УНН, 6 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі обстріляли патруль СММ ОБСЄ.