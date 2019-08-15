Боевики совершили уже 5 обстрелов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска осуществили 5 провокационных обстрелов позиций украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 15 августа, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 провокационных обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных войск", - сказал он.
По его данным, почти одновременно после 05:00 утра противник начал обстрел из гранатометов различных систем по позициям подразделений Объединенных сил в районах н.п. Гнутово, Пищевик и Павлополь.
Также в 08:20 утра враг открыл огонь из РПГ по защитникам Водяного. А с 08:35 с подствольных гранатометов и стрелкового оружия целил по позициям наших воинов в районе Опитного.
"По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала суток среди наших защитников нет", - проинформировал Гуцуляк.
Напомним, 14 августа боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.