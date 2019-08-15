Бойовики здійснили вже 5 обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З початку цієї доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій українських військових у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби сьогодні, 15 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 провокаційних обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних військ", - сказав він.
За його даними, майже одночасно після 05:00 ранку противник розпочав обстріли з гранатометів різних систем по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районах н.п. Гнутове, Пищевик та Павлопіль.
Також о 08:20 ранку ворог відкрив вогонь з РПГ по оборонцях Водяного. А з 08:35 з підствольних гранатометів та стрілецької зброї цілив по позиціях наших воїнів в районі Опитного.
"За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку доби серед наших оборонців немає", - проінформував Гуцуляк.
Нагадаємо, 14 серпня бойовики тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.