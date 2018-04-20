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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики совершили 20 обстрелов сил АТО, погиб военный

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики совершили 20 обстрелов сил АТО, погиб военный

"С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины ... К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин - получил ранение. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-центре.

В штабе рассказали, что за минувшие сутки на Донецком направлении с реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли позиции вооруженных сил неподалеку Лебединского выпустив по украинским укреплениях 40 реактивных снарядов.

Также поблизости Лебединского враг применил 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного.

Минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты "Бутовка", Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении с запрещенной 122 мм артиллерии огонь велся по опорным пунктам украинских бойцов в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а стрелкового оружия - вблизи Новолуганского.

Напомним, боевики впервые в этом году обстреляли из "Градов" позиции ВСУ на Донбассе.

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