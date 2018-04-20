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Бойовики здійснили 20 обстрілів сил АТО, загинув військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів позицій Збройних Сил України, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один - зазнав поранень. Про це повідомляє у Facebook прес-центру штабу АТО, передає УНН.

Бойовики здійснили 20 обстрілів сил АТО, загинув військовий

“Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів позицій Збройних Сил України... На жаль, унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще один наш воїн — зазнав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу”, — повідомили в прес-центрі.

У штабі розповіли, що минулої доби на Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” бойовики обстріляли позиції збройних сил неподалік Лебединського випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів.

Також поблизу Лебединського ворог застосував 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім цього, із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного.

Міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, гранатомети та стрілецьку зброю — в районі Шахти “Бутівка”, Водяного, Пісків та Опитного, а також стрілецьку зброю — по оборонцях Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії вогонь вівся по опорних пунктах українських бійців в районі Попасної, з озброєння БМП — під Кримським, а стрілецької зброї — поблизу Новолуганського.

Нагадаємо, бойовики вперше в цьому році обстріляли із "Градів" позиції ЗСУ на Донбасі.

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