Боевики применили танки вблизи КПВВ "Гнутово" - штаб АТО

Сегодня, из-за обстрела боевиками российско-оккупационных войск позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополь с вооружения танка, на некоторое время был приостановлен пропуск граждан на КПВВ "Гнутово", что находится в непосредственной близости. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ было отведено в безопасные места.

Вражеский обстрел длился около сорока минут. За это время танки противника совершили почти 50 выстрелов. Также во время этого обстрела российско-оккупационные войска применили запрещены минометы калибра 120 мм выпустив около шести десятков мин.

Такие факты свидетельствуют о продолжении противником практики сосредоточения на линии разграничения сторон запрещенного минского договоренностями вооружение, которое должно находиться в определенных районах отвода. Также очередное применение запрещенного вооружения доказывает отсутствие в главарей российско-оккупационных администраций стремление к стабилизации и урегулирования конфликта на Донбассе. По состоянию на восемь часов утра осуществления пропускных операций на КПВВ "Гнутово" восстановлено.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.