Бойовики застосували танки поблизу КПВВ “Гнутове” — штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Зоні проведення АТО, поблизу КПВВ “Гнутове”, російсько-окупаційні війська застосували танки. Про це повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Сьогодні, через обстріл бойовиками російсько-окупаційних військ позицій сил АТО в районі Піщевика та Павлополя із озброєння танка, на деякий час було призупинено пропуск громадян на КПВВ “Гнутове”, що знаходиться у безпосередній близькості. Цивільне населення, яке перебувало в районі КПВВ було відведено до безпечних місць.
Ворожий обстріл тривав близько сорока хвилин. За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів. Також під час цього обстрілу російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм випустивши близько шести десятків мін.
Такі факти свідчать про продовження противником практики зосередження на лінії розмежування сторін забороненого Мінськими домовленостями озброєння, яке мало б перебувати у визначених районах відведення. Також чергове застосування забороненого озброєння доводить відсутність у ватажків російсько-окупаційних адміністрацій прагнення до стабілізації й врегулювання конфлікту на Донбасі. Станом на восьму годину ранку здійснення перепускних операцій на КПВВ “Гнутове” відновлено.
Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 36 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.