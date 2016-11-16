Боевики применили 120мм вооружение по позициям ВСУ в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в зоне АТО боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы по ряду позиций ВСУ в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В течение дня, используя 82 и 120 миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неоднократно обстреляли Водяное, Опытное, Новотроицкое, Павлополь, Крымское, Бердянское и Авдеевку", - отметили в штабе.
Кроме того, по Павлополю и Новотроицкому вел огонь снайпер.
Как сообщал УНН, по состоянию на 18 часов 16 ноября с начала суток боевики 14 раз обстреляли силы АТО на Донбассе.