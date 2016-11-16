Бойовики застосували 120мм озброєння по позиціях ЗСУ в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні в зоні АТО бойовики застосували 120 та 82 міліметрові міномети, гранатомети та кулемети по низці позицій ЗСУ в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Протягом дня, використовуючи 82 та 120 міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неодноразово обстріляли Водяне Опитне, Новотроїцьке, Павлопіль, Кримське, Бердянське та Авдіївку", - зазначили в штабі.
Крім того, по Павлополю та Новотроїцькому вів вогонь снайпер.
Як повідомляв УНН, станом на 18 годину 16 листопада з початку доби бойовики 14 разів обстріляли сили АТО на Донбасі.