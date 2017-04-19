Боевики применяют запрещенное вооружение вблизи жилых секторов на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Оккупанты в Ясиноватой применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение в непосредственной близости от жилых секторов, с целью дискредитации сил АТО в глазах "местной власти". Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Российские оккупационные войска продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО. 18 апреля этого года противником были применены запрещенные минскими договоренностями вооружения, в том числе минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п.Ясиноватая. Русское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местным органам власти" по обвинению в обстрелах сил АТО", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики в праздничный период провоцировали силы АТО, несмотря на "режим тишины".