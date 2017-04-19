Боевики применяют запрещенное вооружение вблизи жилых секторов на Донбассе - разведка

"Российские оккупационные войска продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО. 18 апреля этого года противником были применены запрещенные минскими договоренностями вооружения, в том числе минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п.Ясиноватая. Русское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местным органам власти" по обвинению в обстрелах сил АТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики в праздничный период провоцировали силы АТО, несмотря на "режим тишины".