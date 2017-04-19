Боевики применяют запрещенное вооружение вблизи жилых секторов на Донбассе - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16276 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110506 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112493 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109892 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102259 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103071 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149478 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики применяют запрещенное вооружение вблизи жилых секторов на Донбассе - разведка

Боевики применяют запрещенное вооружение вблизи жилых секторов на Донбассе - разведка

Киев  •  УНН

 • 8349 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Оккупанты в Ясиноватой применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение в непосредственной близости от жилых секторов, с целью дискредитации сил АТО в глазах "местной власти". Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Российские оккупационные войска продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО. 18 апреля этого года противником были применены запрещенные минскими договоренностями вооружения, в том числе минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п.Ясиноватая. Русское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местным органам власти" по обвинению в обстрелах сил АТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики в праздничный период провоцировали силы АТО, несмотря на "режим тишины".

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