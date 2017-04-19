Бойовики застосовують заборонене озброєння біля житлових секторів на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Окупанти у Ясинуватій застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння у безпосередній близькості до житлових секторів, з метою дискредитації сил АТО в очах “місцевої влади”. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Російські окупаційні війська продовжують використовувати житлові райони для здійснення провокаційних обстрілів сил АТО. 18 квітня ц.р. противником було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння, у тому числі міномети, з позицій у безпосередній близькості від будинків приватного сектору н.п.Ясинувата. Російське командування проігнорувало скарги на дії підлеглих та наполягало на зверненні населення до "місцевих органів влади“ зі звинуваченням у обстрілах сил АТО”, — йдеться у повідомленні.
Як передавав УНН, бойовики у святковий період провокували сили АТО, попри “режим тиші”.