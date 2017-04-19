Бойовики застосовують заборонене озброєння біля житлових секторів на Донбасі - розвідка

“Російські окупаційні війська продовжують використовувати житлові райони для здійснення провокаційних обстрілів сил АТО. 18 квітня ц.р. противником було застосовано заборонене мінськими домовленостями озброєння, у тому числі міномети, з позицій у безпосередній близькості від будинків приватного сектору н.п.Ясинувата. Російське командування проігнорувало скарги на дії підлеглих та наполягало на зверненні населення до "місцевих органів влади“ зі звинуваченням у обстрілах сил АТО”, — йдеться у повідомленні.

Як передавав УНН, бойовики у святковий період провокували сили АТО, попри “режим тиші”.