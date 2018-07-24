Боевики запретили медикам рассказывать о жертвах среди мирных жителей - ОБСЕ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36633 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123391 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130977 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168619 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153147 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140932 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Представители НВФ запрещают медработникам распространять информацию о жертвах среди гражданского населения на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"20 июля медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставлять СММ информацию о жертвах среди гражданского населения, ссылаясь на необходимость получения письменного разрешения от конкретного руководителя вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

Ранее в СЦКК заявляли, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.

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