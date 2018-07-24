Боевики запретили медикам рассказывать о жертвах среди мирных жителей - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Представители НВФ запрещают медработникам распространять информацию о жертвах среди гражданского населения на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
"20 июля медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставлять СММ информацию о жертвах среди гражданского населения, ссылаясь на необходимость получения письменного разрешения от конкретного руководителя вооруженных формирований", - сказано в сообщении.
Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.
Ранее в СЦКК заявляли, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.