Боевики запретили медикам рассказывать о жертвах среди мирных жителей - ОБСЕ

"20 июля медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставлять СММ информацию о жертвах среди гражданского населения, ссылаясь на необходимость получения письменного разрешения от конкретного руководителя вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

Ранее в СЦКК заявляли, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.