Бойовики заборонили медикам розповідати про жертви серед мирних жителів - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Представники НВФ забороняють медпрацівникам поширювати інформацію про жертви серед цивільного населення на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
"20 липня медперсонал лікарні в н. П. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) відмовився надавати СММ інформацію про жертви серед цивільного населення, посилаючись на необхідність отримання письмового дозволу від конкретного керівника збройних формувань", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.
Раніше в СЦКК заявляли, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі.