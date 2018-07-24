Бойовики заборонили медикам розповідати про жертви серед мирних жителів - ОБСЄ

"20 липня медперсонал лікарні в н. П. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) відмовився надавати СММ інформацію про жертви серед цивільного населення, посилаючись на необхідність отримання письмового дозволу від конкретного керівника збройних формувань", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.

Раніше в СЦКК заявляли, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі.