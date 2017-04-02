Боевики за сутки режима "тишины" 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки четверо украинских защитников получили ранения.

Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения, российско-оккупационные войска осуществляли провокационные обстрелы позиций ВС Украины. За минувшие сутки противник 37 раз нарушил режим "Тишины".

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"На Мариупольском направлении. С миномета калибра 82мм враг открывал огонь по опорным пунктам в районе Березовой. Из вооружения БМП и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. С противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-террористические подразделения вели огонь по защитникам Водяного. А позиции вблизи Березовой, Павлополь, и Гнутово обстреливали из крупнокалиберных пулеметов ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, из минометов калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП и стрелкового оружия враг накрывал огнем опорные пункты вблизи Луганского. С минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитниках Авдеевки. По позициям в Верхнеторецком вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Каменки. Вблизи Авдеевки, Верхнеторецкий и Майорская активно действовали вражеские снайперы, а по защитникам Троицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении враг проявлял минимальную активность. Позиции вблизи Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим" Тишины "и огонь не открывали," - добавили в АТО.

Как сообщал УНН, начался "режим тишины" в АТО.